GINGRAS, Madeleine Poulin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Madeleine Poulin, épouse de feu monsieur Gérard Gingras, fille de feu madame Marie Doyon et de feu monsieur Adélard Poulin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Hélène Dubreuil), Marc, Josée (Luc Lafrenière) et Luc; ses petits-enfants: Catherine, Casandra, Hugo, Aldo et Tristan; ses frères et sœurs: feu Émilien (feu Alfréda), feu Paul (Thérèse), feu Laurent (Julienne), feu Marius, feu Rita (Claude), Jeannine (feu Rosaire), Rose-Aimé (feu Jean-Paul) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.