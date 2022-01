MALENFANT, Fernande Thibault



Au centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 10 janvier 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Fernande Thibault, épouse de feu Roland Malenfant, fille de feu Odilon Thibault et de feu Valéda Vézina. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Marielle Gagnon), Guy (Francine Bédard), Line (François Crépeault), Lucie (Pierre Bouillon) et Jean (Geneviève Bédard); ses petits-enfants: Geneviève Malenfant, Patrick Malenfant (Josée Bédard), Nicolas Malenfant, Véronique Lachance (Stéphane Dupont) et Stéphanie Malenfant; ses arrière-petits-enfants: Anne Malenfant et Anthony Malenfant. Elle était la sœur de feu Paul-Émile Thibault (Florence Coulombe), feu Ida Thibault et feu Yolande Thibault. Elle était également la belle-sœur de: feu Marie Malenfant, feu Gilberte Malenfant, feu Martin Malenfant (feu Élisabeth Drolet), feu Marcel Malenfant, feu Fernande Malenfant, feu Françoise Malenfant, feu Lucienne Malenfant, feu Jean-Louis Malenfant, feu Lucien Malenfant, feu Thérèse Malenfant (feu Edward A. Higgins), Jean-Paul Malenfant (Louise Lavallée) et Gabrielle Malenfant (feu Clément Bilodeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle a été confiée àLa famille remercie les employés du neuvième étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement exemplaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Moisson Québec, Site : www.moissonquebec.com, Tél. : 418 682-5061.