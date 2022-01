DUQUETTE



Louisette (Louise) RancourtÀ la Résidence René Lavoie de Disraeli, le 6 janvier 2022, est décédée à l'âge de 87 ans et 6 mois, Mme Louisette (Louise) Rancourt, épouse de feu Denis Duquette, domiciliée à Thetford Mines. Elle a rejoint son époux et leur fille Lynda Duquette. Elle laisse dans le deuil son gendre Serge Provost époux de feu Lynda ainsi que sa pensionnaire durant plusieurs années, Béatrice Goyette. De la famille Rancourt, elle était la fille de feu Edouard Rancourt et de feu Béatrice Cunningham, la soeur de : feu Marie-Joseph (feu Paul Bégin), feu Aurette (feu Léé Renaud), feu Pauline (feu Léo Pépin), feu Jean-Marc (feu Réjeanne Matte), feu Raymond (feu Yvonne Pichette), feu Noëlla (feu Benoit Boucher), feu Michel (feu Claire Fortin) et feu Pierrette. De la famille Duquette, elle était la belle-sœur de feu Jeanne D'Arc Duquette et de Lucille Plante (feu Dorélas Grenier). Elle laisse également ses neveux, nièces des familles Rancourt et Duquette ainsi que de nombreux autres parents et amis (es).