Dépassement et plaisir au rendez-vous!

Les amateurs de vélo intérieur peuvent maintenant s’inscrire au 2e Gran Fondo au profit d’Opération Enfant Soleil qui se tiendra virtuellement le samedi 19 mars et qui permettra de réaliser de petits et de grands miracles pour les enfants, partout au Québec. L’événement est ouvert aux débutants comme aux plus expérimentés. Chaque participant est invité à réaliser une collecte de fonds pour la cause, seul ou en équipe, puis à parcourir entre une et trois étapes totalisant plus de 292 km et 1160 m de dénivelé, sur un vélo stationnaire ou une base d’entraînement. Le défi sera réalisé sur la plateforme Zwift et diffusé en direct sur YouTube. Vous pourrez suivre l’événement en temps réel et serez invité à donner généreusement tout au long de la journée. Visitez operationenfantsoleil.ca/granfondo pour vous y inscrire dès maintenant et pédaler avec plus de 200 autres cyclistes. L’an dernier 180 000 $ ont pu être amassés lors de l’événement.

L’ex-médecin des Nordiques

Photo courtoisie

C’est avec tristesse que j’ai appris le décès du Dr Pierre Beauchemin (photo) le 23 janvier dernier. Le Doc Beauchemin, comme on l’appelait, fut à une certaine époque le médecin des Nordiques et de plusieurs athlètes de la région de Québec. Il a été parmi les premiers, à Québec, à utiliser le dossier-patient électronique, au milieu des années 1990, qui offrait (et qui offre encore aujourd’hui) un résumé d’un dossier médical sur support informatique. À une certaine époque, il suivait près de 1200 patients à la clinique Médi-Plus, à Charlesbourg. Après 40 ans de médecine familiale, le Doc Beauchemin avait rangé son stéthoscope et pris sa retraite en 2014, avec un petit pincement au cœur à l’idée de laisser des centaines de patients orphelins. Permettez-moi d’offrir mes plus sincères condoléances à ses proches.

Présentateur officiel

Photo courtoisie

Le Salon International de l’auto de Québec m’annonce le renouvellement de son partenariat, pour une deuxième année, avec iA Services aux concessionnaires en tant que présentateur du Mois du Salon de l’auto. Cet événement majoritairement numérique a pour mission de faire rayonner l’industrie automobile à travers la grande région de Québec et de soutenir l’ensemble des membres de la Corporation Mobilis. Le Mois du Salon de l’auto permettra, encore cette année tout au long du mois de mars, aux consommateurs de découvrir la multitude de nouveautés offertes par l’industrie en 2022. Je vous rappelle que la propagation du nouveau variant Omicron a forcé le report du Salon International de l’auto de Québec 2022. Sur la photo, Sébastien Alajarin, directeur région Est du Canada de iA Services aux concessionnaires.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 27 janvier 1967. À Cap Canaveral, lors d’un exercice, un incendie de cabine lors d’un essai de répétition de lancement tue les trois membres d’équipage : le pilote de commande Gus Grissom, le pilote principal ; Ed White et le pilote Roger B. Chaffee (photo). Le prénom Apollo 1, choisi par l’équipage, a été officialisé par la NASA en leur honneur après l’incendie.

Anniversaires

Photo courtoisie

René Martineau (photo), jeune retraité après une carrière de 40 ans dans le monde de l’automobile (Option Subaru), 64 ans... Marie-Claude Cantin, qui travaille au CIUSSS de la Capitale-Nationale, 57 ans... Véronyque Tremblay, PDG de l’Association Hôtellerie Québec (AHQ), 48 ans... Patrice Brisebois, ex-défenseur de la LNH (Canadien, Avalanche), 51 ans... Bridget Fonda, actrice, petite-fille d’Henry Fonda, fille de Peter Fonda, 58 ans... Markita Boies, actrice québécoise, 68 ans... André Sylvain, animateur, chanteur et ex-mari de Chantal Pary, 82 ans... Terry Harper, défenseur LNH (1962-81), avec le Canadien de 1962 à 1972, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 janvier 2021 : Marthe Fleurant (photo), 75 ans, chanteuse québécoise qui a connu son heure de gloire dans les années 1960 et 1970 pour avoir repopularisé La Bolduc... 2020 : Émile Jung, 78 ans, maître cuisinier français, trois étoiles au guide Michelin... 2018 : Ingvar Kamprad, 91 ans, entrepreneur suédois, fondateur la chaîne de magasins IKEA... 2017 : John Hurt, 77 ans, acteur anglais (Éléphant Man et la série Harry Potter)... 2017 : Emmanuelle Riva, 89 ans, actrice française (Hiroshima mon amour)... 2015 : Colette Germain, 62 ans, épouse de l’ex-joueur du Canadien Mario Tremblay... 2014 : Raymond Weil, 87 ans, horloger suisse... 2012 : Paul-André Duquet, 67 ans, VP de Hockey Québec, région de Québec–Chaudière-Appalaches... 1988 : Guy Sanche, 52 ans, pendant 28 ans Bobino à la télévision... 1983 : Louis de Funès, 68 ans, comique français... 1937 : Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté, 66 ans, peintre, sculpteur, décorateur d’intérieurs d’églises.