Des gyms défient Québec: le CCICP n’encourage pas la désobéissance

Le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique (CCICP) refuse d’appuyer les salles d’entraînement qui veulent défier le gouvernement mais exige un dialogue avec Québec.

• À lire aussi: Des gyms de Québec vont défier le gouvernement le temps d'une journée

• À lire aussi: Assouplissements: le Dr Boileau veut y aller «une semaine à la fois»

Alors que des gyms ont annoncé leur intention d'ouvrir le 31 janvier, le CCICP n'encourage pas ces actions, peut-on lire dans un communiqué émis en fin de journée jeudi.

Le regroupement dénonce toutefois la politique de la sourde oreille menée depuis des semaines par le gouvernement du Québec qui est, selon eux, la grande responsable du mouvement de protestation.

«Nos entreprises sont mises à mal et les propriétaires souhaitent sauver leur rêve et leur gagne-pain. Les gyms et salles de sport ont été fermés pendant 14 des 23 derniers mois», précise le CCICP. Plusieurs commerces ont fait faillite en 2021 et personne n'est à l'abri désormais.

Un dialogue ouvert avec la Santé publique, le ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'avec le ministre de l'Éducation, via la ministre déléguée aux Sports, est la meilleure solution le plus tôt possible. Les gyms exigent l'équité avec les autres secteurs.

«Je tends la main, au nom de toute l'industrie, aux différents ministres et à la Santé publique», a lancé Gabriel Hardy, leader provincial du CCICP, qui représente plus de 6000 établissements de conditionnement physique au Canada.