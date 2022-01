Des sites où découvrir la pêche blanche

En cette période de pandémie, tout le monde cherche un moyen de passer du temps en famille ou entre amis, dans le respect des règles sanitaires. La pêche blanche peut devenir une excellente occasion de passer de bons moments et de profiter de la nature.

Ce qu’il y a de très intéressant dans la pratique de la pêche sur la glace, c’est que cela ne demande pas d’équipements sophistiqués ni de grandes connaissances techniques. De plus, sur la majorité des sites, il y a des spécialistes qui vous aident et qui vous montrent comment déjouer les poissons. Dans la grande région de Québec, il est possible de trouver des endroits faciles d’accès, idéals pour découvrir l’activité.

Jusqu’au 13 mars prochain, vous pouvez découvrir le village de pêche blanche à la Base de plein air de Sainte-Foy. Les guides sur place se feront un plaisir de vous initier à l’activité. La location d’équipement comprend tout ce dont vous avez besoin, soit la brimbale, le seau, les sacs pour rapporter votre poisson, l’écumoire et les coussins. Il est possible de pêcher la truite mouchetée, l’achigan, la perchaude et d’autres espèces. Le permis de pêche n’est pas nécessaire. Plusieurs autres activités sont décrites sur le site. Vous devez vous inscrire au www.bpasf.com.

La Pourvoirie du Lac-Beauport est sans aucun doute une des destinations les plus populaires pour cette activité, tout près de Québec. On y offre la pêche à la truite mouchetée, avec les conseils d’un accompagnateur et la location d’équipement. Les prises sont de belle qualité. Il est même possible de réserver en famille un des chalets de la pourvoirie. Pour en savoir plus, vous pouvez joindre les gens de la pourvoirie au (418) 849-4252.

Située tout près de Montmagny, la Pourvoirie Foresto offre, elle aussi, la pêche à la truite mouchetée dans des lacs ensemencés. Équipements, spécialistes et plus, tout est disponible sur place pour faire en sorte que votre expérience sera mémorable. (418-248-2625).

En vous rendant sur le site de la Fédération des pourvoiries du Québec au www.pourvoiries.com, vous découvrirez d’autres offres, par région, sur l’ensemble du territoire québécois.

LA SÉPAQ

Du côté de la Sépaq, encore là, il y a des offres intéressantes.

Sur le site de la Station touristique Duchesnay, dans la baie du même nom du lac Saint-Joseph, L’Association chasse et pêche CATSHALAC offre la pêche à la truite mouchetée à compter du 30 janvier prochain.

Tout est organisé, et en vous rendant sur le site www.catshalac.com, sous l’onglet « Pêche blanche », vous trouverez tous les détails sur la tarification et les services offerts. Vous pouvez aussi téléphoner au (581) 748-2636.

Photo courtoisie, Sépaq

La Réserve faunique de Portneuf représente aussi une possibilité intéressante. Il est possible d’y vivre la pêche blanche à l’occasion d’un séjour de villégiature ou encore de le faire à la journée. Jusqu’au 13 mars prochain, vous avez l’occasion de découvrir des lacs poissonneux. Il y a un relais chauffé en bordure des plans d’eau. Les équipements sont inclus, à raison de cinq brimbales et d’une cuillère à glace. Les chances de capturer de belles mouchetées sont excellentes. Pour tout savoir, appeler au 1-800-665-6527.

Dans le parc national des Grands-Jardins, la pêche blanche est de nouveau offerte sur le lac Étang-Malbaie. On peut le faire à l’occasion d’un séjour ou encore à la journée. Dans ce cas, aucun équipement n’est fourni. Vous pouvez en savoir plus en téléphonant au 1-800-665-6527.

Enfin, mentionnons que la Fondation de la faune du Québec offre, elle aussi, des séjours d’initiation aux jeunes et à leurs parents. Toutes les informations se trouvent à l’adresse suivante : www.fondationdelafaune.qc.ca/ressources/repertoire-pche-en-herbe/.

Au total, 16 organismes s’occupent des activités de pêche blanche.

EN BREF

GUIDE DE LA POURVOIRIE

L’édition 2022 du Guide de la pourvoirie de la Fédération des pourvoiries du Québec est maintenant offerte. Il renferme toutes les informations pertinentes sur l’ensemble des pourvoiries du Québec, par région. On peut y découvrir que plusieurs pourvoiries offrent des activités durant les quatre saisons de l’année. Il est offert à l’adresse suivante : www.guidelapourvoirie.com. Il sera offert aussi dans plusieurs magasins de chasse et pêche du Québec. Pour info : 1-800-567-9009 ou (418) 877-5191.

SALONS REPORTÉS

Le Salon plein air, chasse, pêche et camping et le Salon du bateau de Québec qui devaient se dérouler au Centre de foires d’ExpoCité du 17 au 20 mars prochains ont été reportés à 2023. L’événement se tiendra au même endroit, du 16 au 19 mars 2023. Cette décision a été prise, selon les organisateurs, parce que la santé de tous les participants, exposants comme visiteurs, demeure une priorité.

HÉRITAGE FAUNE

L’encan virtuel de la Fondation de la faune a connu un franc succès, car près de 63 000 $ ont été amassés, dépassant ainsi le record de 58 000 $ de l’année dernière. Les 156 lots à l’encan ont suscité 1200 mises au cours des 20 jours de l’encan. La somme recueillie servira à soutenir le plus d’associations possible dans l’organisation d’activités de chasse et de pêche pour la relève.