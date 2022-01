Discipline et efficacité

John Herdman ne s’en cache pas, il ne cherchait pas à voir un joli match de son équipe, il voulait juste obtenir un résultat dans une prestation mesurée.

« Nous ne cherchions pas une performance parfaite, nous voulions un match discipliné et efficace. »

C’est pour l’essentiel ce qu’il a obtenu avec ce blanchissage de 2 à 0 contre le Honduras dans lequel son équipe n’a pas nécessairement brillé, mais n’a pas non plus été réellement en danger.

« Nous avons été efficaces, nous avons plié un peu sans jamais casser et ça fait partie de l’identité de cette formation », a souligné le sélectionneur canadien.

Important

Le Canada demeure ainsi invaincu en neuf rencontres de qualification et il n’en reste plus que cinq.

« Remporter une victoire de 2 à 0 à l’étranger était important pour l’équipe, surtout que c’est notre première victoire à l’étranger [dans le tournoi] », a souligné Herdman.

Qui plus est, l’équipe canadienne s’est retrouvée dans un environnement peu accueillant et sur un terrain loin des standards habituels.

« On ne vient pas ici en essayant de jouer comme Barcelone sur un terrain comme celui-ci et dans un environnement comme ça », a blagué le sélectionneur.

Se battre

« Nous sommes entrés dans ce match en sachant que nous aurions à nous battre et nous l’avons fait. On savait aussi que Milan [Borjan] serait très sollicité », a souligné Herdman qui a aussi louangé Jonathan David pour son but.

« Johnny a été superbe sur la transition et a marqué un but très spécial. »

Herdman parle beaucoup du caractère de son équipe et de la mentalité qui a été mise en place.

« Nous avons été en mesure de créer la mentalité requise pour ce moment. »

Effort défensif

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, John Herdman avait souligné que les Honduriens présentaient un visage différent quand ils jouent à domicile, et ils l’ont fait.

Les défenseurs canadiens ont bien contenu le trident offensif composé de Hirving Lozano, Romell Quioto et Alberth Elis.

« Nos cinq arrières ont joué un très bon match. On ne voulait pas leur donner de but sur le jeu de transition et nous y sommes parvenus.

« Sam Adekugbe et Scott Kennedy ont fait un excellent travail pour contenir Elis qui est un des meilleurs joueurs en Europe en ce moment en ce qui concerne la production de buts. »