ST-PIERRE, Raymond



Époux de madame Yvette Gagnon, fils de feu dame Marianne Gagnon et de feu monsieur Arsène St-Pierre, Raymond St-Pierre est décédé le 9 janvier 2022 au CHUL de Québec, à l'âge de 93 ans. Il est né à Bic Rimouski, le 12 août 1928. Monsieur Raymond St-Pierre a travaillé en comptabilité pour Abitibi Price Bros. Rimouski, en hydrothermie pour Hydro-Québec ainsi que pour Québec North-Shore Baie-Comeau. Il travailla également comme professeur en éducation des adultes, Polyvalente des Baies. Ex-vice-Gouverneur de l'ordre Royal des Moose Lodge 1531 Baie-Comeau. Membre des Chevaliers de Colomb Conseil 3094 Baie-Comeau. Ex-Directeur Régional des Chevaliers de Colomb District 26 Région 11. Et Sir Chevalier de l'Assemblée Archevêque Mathieu, Charlesbourg Québec. Il demeurait à Québec. La famille se réunira en présence des cendres à la, de 13h30 à 15h30 et seraLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, ses filles: Joanne (David Carver) et Nathalie (Rhalid Abu-Baker); ses petites-filles: Sara, Yolaine (Me Guillaume Bernier) et Layla; ses arrière-petits-enfants: Jasmine, Evelyne Laurence, Samuel et Philippe; son filleule Brian; ses frères et sœurs: feu Marie-Anna (feu Charles Turcotte), feu Edgar (feu Bernadette Gagné), feu Reine-Jeanne (feu Patrice Fournier), feu Alexina (feu Léo Loyer), feu Lionel (feu Germaine Rioux), feu Emilio (feu Yvonne Therriault), feu Sylvia, feu Auréna (feu Léo St-Pierre), feu Emmanuel, (feu Aline Côté), Sr Mariette de Ste-Jeanne D'Arc, feu Fr Jean, feu Marie-des Lys (feu Léopold St-Laurent), feu Doris (feu Germain Brouillette), feu Berthile (feu Gérard Roberge), feu Madeleine (feu Germain St-Laurent); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: feu Gilles (feu Marie-Paule Bouchard), feu Jeannette (feu Samuel Germain), feu Marie-Paule (feu Guy Boudreault), Raymonde (feu John Dean), feu André, Guy (Jocelyne Boisvert), feu Pierre (Madeleine Beauchêsne), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'unité des soins du Château Bellevue pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société d'Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.