NAPERT, Marie-Paule Bolduc



Au CHSLD de La Maison Legault, le 12 janvier 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marie-Paule Bolduc Napert, épouse de feu André Napert. Née le 20 décembre 1929 à Saint-Victor de Beauce, elle était la fille de feu Alphonse Bolduc et de feu Lauréa Mathieu.Elle laisse dans le deuil, ses enfants, gendres et belles-filles: Luce dite Lucie (Michael McGoldrick), Bernard (Marie-Anne Leblanc), Hélène (Dr Daniel Cimon), Carole (feu Roma Guimont, Bernard Chevalier), Danielle (Gilles Lépine), Martin (Brigitte Bourgeois) ; ses petits-enfants : Curniss (Christian Carl) et Garrin (Magdalena Selma) McGoldrick, Stéphanie Napert, Gabrielle, Jean-Michel, Alexandre, Pierre-Olivier, Jean-François (Jessica Kedney-Bolduc) et Isabelle Cimon, Geneviève Guimont, Benoit (Anabel Boucher) et Barbara Lépine, Olivier et Sarah Nappert et son arrière-petite-fille Claire Lépine. De la famille Bolduc, elle laisse dans le deuil sa sœur Raymonde et son frère Renald Bolduc, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. L'ont précédée ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Florence, feu Hermel (feu Yvonne Poulin), feu Hervé, feu Gilberte (feu Gérard Huot), feu Paul-André, feu Denise (feu John VanHerwynen). De la famille Napert, elle laisse dans le deuil sa belle-sœur centenaire, Anna-Marie Nappert (feu Dr Dollard Simard) ainsi que de nombreux neveux et nièces. L'ont précédé : feu Gérard (feu Laurette St-Hilaire), feu Madeleine (feu Marcel Deschamps). Elle laissera un souvenir impérissable à de nombreux ami(e)s, spécialement à Nicole Joyal et Liane Julien. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de La Maison Legault pour leur humanité, leur compassion, leur bienveillance et leur professionnalisme; nous vous en sommes grandement reconnaissants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec QC G1S 3G3 tél. 418-527-4294.