VOYER, Maxime



À l'IUCPQ (hôpital Laval), le 15 janvier 2022, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé monsieur Maxime Voyer, époux de dame Thérèse Moisan, fils de feu monsieur Borromée Voyer et de feu dame Ernestine Cantin. Il demeurait à Saint-Raymond.Outre son épouse, monsieur Voyer laisse dans le deuil ses enfants: feu Line, Annie (James Barbeau), Régine, Manon (Patrick Girard) et Pierre (Sonia Morin); ses petits-enfants: Jessy (Catherine), Cynthia (Fred), David (Kassandra), Amélie (Dave), Maxime (Léane) et Méliane; son arrière-petite-fille Juliette Barbeau ainsi que Jacques Moisan; ses frères et sœurs: Adrienne (feu Maurice Drolet), feu Jeannette (feu René C. Moisan), feu Rollande (feu Wellie Beaupré), Irène (Lucien Voyer), feu Eva (Marcel X. Voyer), feu Marie-Paule (feu Léon Genois), Léo (Éveline Fortin) et Émilien (Thérèse Lefebvre); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Antoinette (feu Adrien Dubuc), feu Simone (feu Robert Genest), feu Rita (feu Jules Borgia), Gertrude (feu Rosaire Dubuc), feu René C. (feu Jeannette Voyer), Alice (feu Henri Voyer), feu André (Aline Moisan), feu Noël (Marielle Vallée), Adrienne (feu Roger Hardy), feu Bruno (feu Myrtle Laframboise) et Solange (feu Jean Paul Cantin); ses filleules: Sylvie Voyer et Louise Drolet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf: https://www.fsssp.ca, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1.