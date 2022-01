Électroménagers LG : des électroménagers mis à jour «façon Tesla»

Les appareils, gros ou petits, que nous achetons, ont la fâcheuse tendance à perdre rapidement leur valeur avec le temps.

Des fabricants comme Miele choisissent l’approche de la garantie étendue jusqu’à dix années pour rassurer leur clientèle. D’autres comme LG préfèrent celle des mises à jour pour perfectionner leurs appareils dans le temps – à la manière du constructeur Tesla qui met à jour tout son parc automobile à l’aide de mise à niveau sans fil à distance.

Contrer l’obsolescence

Usure, désuétude, presque tout ce que nous achetons finit par devenir vétuste. Mais pour prolonger leur vie utile, LG propose de mettre régulièrement à niveau ses électroménagers afin qu’ils intègrent de nouvelles fonctions.

Sur son site, LG prévoit lancer cette année une vingtaine d’appareils évolutifs capables de mises à niveau en fonction des habitudes des utilisateurs.

Par exemple, sur le site de LG, les utilisateurs peuvent améliorer les performances du purificateur d'air LG PuriCare lorsqu'un nouvel animal de compagnie rejoint la famille en le mettant à niveau avec le filtre Pet Care qui filtre plus efficacement les poils et les squames de l'animal dans l'air. Les sèche-linge LG évolutifs peuvent être améliorés ultérieurement pour gérer différents climats et tissus grâce à de nouveaux accessoires et logiciels téléchargeables depuis le centre de mise à niveau de l'application LG ThinQ.

LG

Cette approche, espère-t-on chez LG, remettra en question l’idée que les appareils sont conçus dans une optique d’obsolescence programmée.

«Nous voulons que les clients ressentent le sentiment d'obtenir une nouvelle laveuse ou un nouveau réfrigérateur tout au long du cycle de vie d'un appareil LG, et pas seulement la première fois qu'ils l’apportent à la maison», dit le président de LG Electronics Home Appliance & Solution Company.