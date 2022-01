Exploitation sexuelle des enfants et cyberintimidation: hausse de 106 % des signalements

Le nombre de signalements de pédocriminalité en ligne et de cyberintimidation a augmenté de 106 % depuis le début de la pandémie, selon la centrale canadienne de signalement des cas, cyberaide.ca.

Parmi les cas signalés, 39 % impliquaient des enfants de 13 ans ou moins.

Les enfants dénoncent notamment le fait de recevoir des messages, des photos ou des vidéos à caractère sexuel de la part d’adultes, de se faire forcer à en envoyer, ou encore de tomber sur du contenu à caractères sexuels d’eux en ligne.

«Les enfants et les adolescents passent de plus en plus de temps en ligne en raison de la pandémie de la COVID-19. Par conséquent, l’exploitation sexuelle des enfants et la cyberintimidation ont augmenté de façon marquée. Grand nombre de parents et de tuteurs comprennent mal l’ampleur du problème au Canada ainsi que leurs répercussions dévastatrices sur les victimes», a fait savoir Sécurité publique Canada, par communiqué.

Les chiffres de cyberaide.ca révèlent par ailleurs que près de 25 % des parents ont déjà été témoins de comportements inappropriés envers leur enfant sur Internet, et que presque la moitié n’ont jamais parlé d’extorsion sexuelle ou de sextos à leurs progénitures.

On y apprend aussi que 80 % des élèves interrogés disent être «rarement ou jamais» supervisés lorsqu’ils sont en ligne.

À l’occasion de la Journée mondiale pour un Internet plus sûr, le 8 février prochain, une table ronde est d’ailleurs prévue par Santé publique Canada, avec des experts qui interviendront sur le sujet.