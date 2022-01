JACQUES, Eva



Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 19 janvier 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Eva Jacques, épouse de Victor Gagnon, fille de feu dame Adélia Gagné et de feu monsieur Émile Jacques. Elle demeurait à Québec. La famille se réunira à la, de 10h à 14h etLes cendres seront déposées au columbarium de laElle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils: Daniel (Sylvie Gagné), Roger (Annie Thibeault), Jean-Luc; ses petits-enfants: Antony (Émilie Boulet), Maude, Daniel (Giuliana De Montigny), Simon (Marie-Ève Raymond-Sanfaçon), Olivier; ses arrière-petits-enfants: Camille, Félix, Théo et Élodie; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation ASUQ, Association du Syndrome de Usher du Québec 213-2200, Boul. Crémazie Est Montréal (Qc) H2E 2Z8, site Internet: asuq@videotron.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.