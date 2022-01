GAGNON, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 janvier 2022, à l'âge de 73 ans et 10 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Yves Gagnon, époux de madame Denise Simard. Il était le fils de feu monsieur Fernand Gagnon et de feu dame Adrienne Dallaire (Gilaine Truchon). Originaire de St-Félicien, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Denise Simard; ses fils: Frédéric Gagnon (Lysiane Jobin) et Jean-François Gagnon (Julie Girard); sa fille: Marie-Christine Gagnon; ses petits-enfants: Noa Gagnon, Félix Gagnon, Jade Plamondon et Emerik Jobin; ses frères: Pierre Gagnon (Michèle Fillion) et Jacques Gagnon; ses sœurs: Odette Gagnon ( Réal Bédard) et Madeleine Gagnon (Yves de Repentigny); ainsi que sa belle-famille: Suzanne Simard (Jacques Richard), Alain Simard (Fleur Coulombe), Louis Simard (Francine Bonenfant), Andrée Simard (Paul Gaudreault), Renée Simard (John Young), Hélène Simard (feu Alain Tremblay), Nathalie Simard (Paul-Armand Dumas) et Louise Simard (Janot Bolduc); plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). Yves a su marquer nos cœurs et nos vies à jamais. Il restera pour nous un modèle de courage, de dignité et de résilience. Tous ceux qui l'ont connu et aimé se souviendront d'un homme doux, bon et généreux, de son amour pour sa famille, son intelligence vive et cette capacité qu'il avait à rebondir et à ne jamais baisser les bras dans les moments difficiles. Nous t'aimons tant, il le savait. Nos cœurs sont remplis de gratitude à son égard car en dépit de la maladie, il nous laisse de précieux souvenirs heureux qui nous permettront de continuer. Monsieur Gagnon a été confié aux bons soins duLa famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attitude bienveillante et les bons soins qu'ils lui ont été prodigués ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, Bureau régional-division du Québec 2300, boul. René-Lévesque ouest, Montréal, QC. H3H 2R5, https://rein.ca/Aidez-nous-a-faire-une-difference/Faites-un-don. Pour rendre hommage à monsieur Yves Gagnon, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com