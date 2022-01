LAPERRIÈRE, Louise



Au CHUL, le 12 janvier 2022 à l'âge de 79 ans est décédée Madame Louise Laperrière, fille de feu Paul-Émile Laperrière et de feu Marie-Jeanne Thivierge. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Jean-Paul (feu Germaine Coulombe), feu Henri, Lucien (Charlotte Vézina), feu Gaston (feu Christine Lefebvre), feu Denise (feu Jean-Claude Grenier), feu Pauline (feu Claude Michaud), feu Yvon (Micheline Labrecque), feu René (feu Ghislaine MCann); son filleul Jacob Charest, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille se réunira au complexe