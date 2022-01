RATTÉ, Linda



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 19 janvier 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée entourée de son fils, madame Linda Ratté, fille de madame Suzanne Perron et de feu monsieur Fernando Ratté. Elle demeurait à Donnacona.Elle a été confiée auMadame Ratté laisse dans le deuil outre sa mère, son fils Olivier Pleau; le père de son fils Roger Pleau; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Alain (Carole Leclerc), Michel (Francine Leclerc), Bruno, Ted (France Noël), Lise, Ginette (Germain Bruneau), Suzie (Denis Audet), Annie (Michel Goyette); ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 3e étage des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Cancer du sein du Québec, 305-279, rue Sherbrooke O. Montréal, QC, H2X 9Z9, rubanrose.org/faire-un-don