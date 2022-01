HAUBEN, Victor



À l'Hôpital Laval, le 17 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Victor Hauben, époux de dame Marjolaine Deschênes. Natif de Belgique, il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marjolaine; ses enfants: Pierre (Sophie Tremblay), Marc (Famie Mondreal) et Pascal; ses petits-enfants: Tristan et Marilie; son frère Albert; son beau-frère Jacques Deschênes, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs de l'unité gériatrique de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8 tél. : 418 656-8711