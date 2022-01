CARRIER, Pierrette de Blois



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 décembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Pierrette de Blois, épouse de feu monsieur Jean Carrier. Elle était la fille de feu Jessie Martin et de feu Paul-Henri de Blois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Gilles Bouchard), Martine (Pierre Longchamps), Richard; ses petits-enfants: Jean-François Bouchard (Laurence Lacombe-Parent), Marc-André Bouchard (Véronique Parent), Mathieu Bouchard (Andrada Alexandra Surdila), Simon Longchamps (Alexandra Pépin), Patrick Longchamps (Carolan Gagnon), Myriam Longchamps, Camil Carrier (Karine St-Cyr), Marika Carrier; ses arrière-petits-enfants: William et Charlotte Bouchard; ses frères et sœurs: feu Gilles, Claire (feu Jacques Côté), Louise (Henri Beauregard), feu André (feu Lise Labrie), Marc (Joan Côté); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Carrier: Isabelle, Charles (feu Patricia Hafford), Hélène (Pierre Audet), feu Louis (Diane Parent), feu Antoine (Lisette Lepage); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CLSC Sainte-Foy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.