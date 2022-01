L'agresseur de Subban suspendu pour le reste de la saison

En raison de son geste raciste largement médiatisé, l’ex-attaquant des Icemen de Jacksonville Jacob Panetta a été suspendu pour le reste de la campagne 2021-2022 par l’ECHL, jeudi, ce qui représente 38 matchs.

Selon un communiqué diffusé par le circuit, le joueur concerné pourra demander une réduction de la sanction à compter du 17 mars, le tout étant conditionnel au suivi d’un programme de sensibilisation mis en place notamment par le comité d’inclusion de la Ligue nationale.

Panetta avait été puni pour une durée indéfinie dimanche, au lendemain de ses agissements à l’endroit de Jordan Subban, des Stingrays de la Caroline du Sud.

À la suite de l’annonce de cette pénalité, le hockeyeur de 26 ans a eu l’occasion de livrer sa version des faits à la ligue avant que celle-ci ne détermine la suspension exacte à imposer. Pour leur part, les Icemen avaient montré la porte de sortie au patineur fautif.

«Des actions et gestes dénués de sensibilité, peu importe l’intention derrière eux, ne peuvent être tolérés dans notre sport, a souligné le commissaire de l’ECHL, Ryan Crelin. Nous devons tous apprendre et grandir de cet incident, tout en demeurant prêt à agir pour favoriser notre engagement en ce qui a trait à la diversité, à l’équité et à l’inclusion au sein de notre ligue.»

Panetta a joué 31 matchs avec les Icemen en 2021-2022. Son geste a suivi de quelques jours celui de Krystof Hrabik, du Barracuda de San Jose dans la Ligue américaine, suspendu pour 30 matchs à la suite d’un acte raciste à l’endroit de l’attaquant québécois Bokondji Imama.

