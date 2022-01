Le Grand Prix de Singapour prolongé jusqu'en 2028

Le Grand Prix de Singapour de Formule 1, de retour au calendrier en 2022 après deux ans d'absence à cause de la pandémie, est prolongé de sept ans jusqu'en 2028, a annoncé le promoteur de la F1 jeudi.

Disputée depuis 2008, la course nocturne à Singapour n'avait pas été courue en 2020 et 2021 à cause du Covid-19. Elle fera son retour le 2 octobre 2022, dans un calendrier record de 23 Grands Prix.

«Le circuit de Marina Bay a accueilli la première course de nuit de l'histoire de la F1 en 2008, et Singapour n'a cessé d'enthousiasmer les fans, les équipes et les pilotes», a déclaré le président de la F1 Stefano Domenicali.

«Ce prolongement fait partie de notre engagement à long terme pour continuer à développer ce sport en Asie», a-t-il également expliqué.

S. Iswaran, ministre du Commerce singapourien, a pour sa part expliqué que le Grand Prix représentait «un point d'attraction important pour les touristes, les événements mondiaux et les réunions d'affaires».

L'Allemand Sebastian Vettel, alors chez Ferrari, est le dernier à s'être imposé sur le circuit urbain de Marina Bay, en 2019.

La saison 2022 reprend le 20 mars à Bahreïn.

