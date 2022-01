Lehouillier critique Anglade, qui tourne le dos au 3e lien

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, critique la chef de son ancienne formation politique, Dominique Anglade, qui selon lui a une vision à «courte vue» sur la question du troisième lien.

La chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a annoncé mardi qu'elle tourne définitivement le dos au projet de troisième lien et qu'elle promet d’investir plutôt les sommes en santé et en éducation.

«C'est une courte vue. On pourrait dire la même chose pour le tramway et pour les dizaines et les dizaines et les dizaines de milliards investis à Montréal. Mais on comprend que la clientèle du gouvernement libéral est surtout de Montréal. Donc, c'est évident qu'on remettra pas trop en question les projets à Montréal», a lancé hier le maire, en marge d'une conférence de presse.

M. Lehouillier a déjà été député libéral, avant 2013.

Pas étonné

Il n'a pas été surpris de la prise de position de Mme Anglade. «Elle ne nous étonne pas du tout. Nous, on savait depuis le début qu’elle était contre le projet.»

Il a rappelé que le dernier sondage mené l'été dernier dans la région donnait un appui de 70 % au projet de troisième lien et qu'il soutient le gouvernement de la CAQ dans sa volonté d'aller de l'avant avec ce mégachantier estimé entre 7 et 10 milliards $.

Tramway

Pour M. Lehouillier, la région de Québec a elle aussi droit à sa part des sommes gouvernementales en transport. Il réitère qu'il est en accord avec le projet de tramway, tout en glissant que les appuis pour ce projet ont baissé, selon un récent sondage. «On est entièrement derrière le projet du gouvernement de Réseau express de la capitale. On a vu, il y a une légère chute pour le tramway. Moi je suis confiant qu'à un moment donné on va pouvoir aller de l'avant.»

