Les camionnettes électriques bientôt sur nos routes

Cette semaine au balado Au volant avec Gabriel Gélinas, l’animateur parle de l’offre croissante des camionnettes 100% électriques et de son évolution au sein de l’industrie.

Le journaliste débute en mentionnant que le segment des camionnettes connait une grande popularité sur le marché nord-américain au chapitre des ventes.

En effet, les trois véhicules les plus vendus aux États-Unis sont les Ford F-150, Ram 1500 et Chevrolet Silverado. Similairement au Canada, le palmarès commence également avec le F-150 et le Ram 1500, mais le Toyota RAV4 complète le top trois.

À l’heure actuelle, avec la tendance des manufacturiers à électrifier leurs flottes, de nouveaux modèles arrivent bientôt sur notre sol. « La transition vers l’électrification a peut-être été plus lente pour les camionnettes que pour les berlines et les VUS, mais celle-ci est bel et bien amorcée », explique Gabriel.

Le journaliste cite notamment l’introduction prochaine du Rivian R1T, du GMC Hummer EV et du Ford F-150 Lightning. Plus tard arriveront les Chevrolet Silverado EV et Tesla Cybertruck.

Écoutez le balado de Gabriel Gélinas ci-dessus, afin de connaître les derniers développements en lien avec les camionnettes électriques.