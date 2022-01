«Mélodies perdues»: marier les univers de Patrick Watson et des Ballets Jazz de Montréal

L'oeuvre empreinte de poésie et de sensibilité de l’auteur-compositeur-interprète Patrick Watson fait corps avec les 14 danseurs des Ballets Jazz de Montréal dans le film «Mélodies perdues».

Présenté samedi dans le cadre des Grands rendez-vous culturels de Télé-Québec, «Mélodies perdues» est une adaptation du spectacle «Vanishing Mélodies», qui a tenu l’affiche à la Place des Arts (PDA) l’automne dernier.

Le réalisateur Christian Lalumière a collaboré étroitement avec le metteur en scène Éric Jean, ainsi qu’avec les chorégraphes Juliano Nunes et Anne Plamondon pour transposer l’œuvre de la scène à l’écran.

Tourné en six jours en septembre dernier, les 12 numéros mettent en vedette les 14 danseurs de la compagnie, qui s’exécutent en plein air, notamment sur l’esplanade du Westmount Square – un lieu créé par l’architecte Ludwig Mies van der Rohe où peu de gens ont pu faire des captations –, dans un champ et même sur une plage du Cap-Saint-Jacques, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Habitués à la scène, les danseurs ont dû s’adapter à tous ces environnements, en faisant leurs numéros sur du ciment ou les deux pieds dans l’eau, ce qui les a sortis de leur zone de confort. Il fallait absolument éviter les blessures parce qu’ils avaient des prestations à livrer en octobre, suivi de la première mondiale de «Vanishing Mélodies» à la PDA en novembre.

Le spectacle et le film ont la même matière première, notamment les textes de Pascal Chevarie, mais leur gestation s’est faite en parallèle.

La comédienne Brigitte St-Aubin joue, à l’écran, une femme qui vient de recevoir un diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Son parcours émotif est le fil conducteur de l’histoire de «Mélodies perdues».

«C’est un film sur l’acceptation de la maladie, on passe à travers le déni, la colère. On a retravaillé la structure narrative, on a repris les textes de Pascal Chevarie, on les a épurés un peu pour les adapter, car au théâtre on dit beaucoup de choses, mais à l’écran une image vaut mille mots. De plus, on ne peut pas juste prendre des danseurs, les sortir de la scène et les [placer] dans un lieu, il fallait que ce soit plus immersif, plus intégré, donc il a fallu ajuster certaines choses tout en trouvant cet équilibre au niveau poétique et onirique», a décrit le réalisateur en entrevue avec l’Agence QMI.

Christian Lalumière se réjouit de contribuer à démocratiser la danse contemporaine. «C’est rare à la télévision que tu te retrouves avec une heure de danse musicale, c’est comme un long vidéoclip, et on se retrouve avec la force des Ballets Jazz de Montréal, la force des danseurs et des chorégraphies, et d’une autre côté avec la partition de Patrick Watson, c’est comme un rêve qui devient réalité.»

Les Ballets Jazz de Montréal avaient auparavant proposé le spectacle «Dance Me/Leonard Cohen», ce qui laisse croire qu’ils pourraient poursuivre dans cette veine pour conquérir de nouveaux publics.

Christian Lalumière a à son actif plusieurs courts-métrages sur la danse contemporaine. Il prépare par ailleurs une série documentaire sur la danse sportive au Québec, pour la plateforme Vrai, projet qui mettra en vedette Jean-Marc Généreux de l'émission «Révolution».

Soulignons que le variant Omicron a forcé Les Ballets Jazz de Montréal à repousser des représentations de «Vanishing Mélodies», mais la reprise attendue des arts de la scène permettra à l’œuvre de retrouver son élan.

Produit par KOTV, le film de danse «Mélodies perdues» est présenté le samedi 29 janvier, à 21 h, à Télé-Québec.

