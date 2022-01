Point de presse de James William Awad: un manque d’éthique dénoncé

Le point de presse de James William Awad, qui devait s’expliquer jeudi matin sur le vol controversé qu’il a organisé pour un groupe d’influenceurs, est loin de s’être déroulé dans les règles de l’art, une situation qui a été dénoncée par la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP).

Les journalistes présents ont notamment été menacés d’expulsion dès le début de la conférence de presse.

«C’est une question par journaliste, il n’y a pas de “'follow-up” [question de suivi]. Si vous continuez avec vos “'follow-up”, vous allez être expulsés de la conférence de presse», a fait savoir la personne qui s’occupait d’animer le point de presse du jeune homme.

Cette façon de faire inhabituelle et contraire à l’éthique est dénoncée par la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP), qui a voulu faire connaître son point de vue à TVA Nouvelles.

«J’ai trouvé inacceptable que la personne qui dirigeait la période de questions ait menacé les journalistes d’être expulsés de l’édifice s’ils osaient poser plus d’une question. Menacer les journalistes de faire leur travail est inacceptable et ne représente pas le travail des professionnels reconnus et expérimentés», a indiqué par courriel Patrick Howe, président de la SQPRP et de CONSULAT relations publiques.

Les journalistes ont néanmoins réussi à poser la plupart des questions auxquelles ils voulaient des réponses, sans être expulsés.

Autre accro lors de ce point de presse, James William Awad a fait la promotion d’un événement de son club privé rapidement dès le début de ses explications.

«Je suis estomaqué d’entendre cette personne oser, permettez-moi l’expression, “ploguer” une promotion de la Saint-Valentin pendant sa déclaration initiale», a ajouté M. Howe, spécialiste en communication.

