Primes COVID: des syndicats dénoncent des retards de paiement par Québec

Deux syndicats de la fonction publique déplorent le retard dans le paiement par Québec de certaines sommes pourtant prévues aux conventions collectives signées récemment, dont des primes COVID.

Selon le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ), le problème concerne particulièrement les établissements qui font affaire avec les gestionnaires de paie MédiSolution (Virtuo) et Logibec.

«Non seulement nos membres sont épuisés en ce moment, mais en plus, ils n’ont pas accès aux sommes auxquelles ils ont droit. C’est tout simplement inacceptable», dénonce le président du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) du SCFP, Maxime Ste-Marie.

Les retards de paiement concerneraient, entre autres, des rétroactivités salariales s’échelonnant du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 et de nouvelles primes en CHSLD rétroactives au 29 mai 2021. À ces montants s’ajoutent ceux concernant des règlements en équité salariale pour certains titres d’emploi qui peuvent compter des rétroactivités remontant à 2015 ou même 2010. Les sommes concernant l’équité salariale auraient dû être versées au plus tard le 1er décembre dernier, notent les deux syndicats.

Le SCFP et le SQEES-FTQ demandent donc des immédiates de Québec afin que les membres aient accès rapidement aux sommes qui leur sont dues. Ils réclament également un calendrier ferme pour les autres versements attendus.

