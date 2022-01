Swedish House Mafia va sortir un titre avec Sting

Le trio de DJ va bientôt dévoiler le titre ‘Redlight’ en collaboration avec le chanteur anglais.

Swedish House Mafia a annoncé qu’ils allaient dévoiler un nouveau titre intitulé ‘Redlight’, morceau réalisé en collaboration avec Sting.

Après avoir sorti les titres ‘It Gets Better’, ‘Lifetime’ et ‘Moth To a Flame’, le trio suédois va présenter son nouveau titre et c’est Sebastian Ingrosso, membre du groupe, qui a fait l’annonce.

Cette chanson figurera sur leur album ‘Paradise Again’ dont la sortie est prévue pour le printemps de cette année.

Steve Angello, autre membre du trio, avait confié à Fun Radio concernant cet album : « Nous avons travaillé avec des artistes au talent incroyable sur cet album. Nous sommes tellement impatients de dévoiler ça au public. Je ne peux hélas pas vous dévoiler de noms pour le moment, mais il y a une très grande liste. (...) Nous avons fait 50 morceaux pour en garder 14 ou peut-être plus. C'est encore à déterminer. »

Le groupe scandinave partira ensuite en tournée et s’arrêtera notamment à Paris à l’Accor Arena le 10 octobre prochain.