Tourisme: une deuxième offensive pour animer Québec

À l’aube du mois de février, Destination Québec cité lance une autre promotion afin de voir ses citoyens jouer aux touristes dans la capitale.

En cette période difficile, l’organisation avait relancé la semaine dernière la promotion sur la deuxième nuitée gratuite jusqu’au 4 mars prochain dans les hôtels de la région. La liste des hôteliers atteint déjà 75 établissements.

De plus, du 1er au 28 février, Destination Québec cité invite maintenant les citoyens de la région de Québec à séjourner dans les établissements d’hébergement participant de la région offrant un rabais de 50 % sur toutes leurs nuitées ainsi qu'à obtenir un crédit de 25 $ sur présentation de la facture d’un restaurant de leur choix, en salle à manger ou pour un mets à emporter.

Afin de donner le temps aux établissements de s’inscrire, les citoyens pourront voir l’offre le 1er février.

Destination Québec cité mise donc sur le Carnaval, le Superbowl et la Saint-Valentin pour briser la routine et inciter la population à encourager l’économie locale. On veut ainsi réussir à injecter des liquidités dans les coffres des entreprises.

«Plus que jamais, c’est le moment de se mobiliser pour soutenir ces entreprises qui traversent une période difficile. Les citoyens peuvent faire un geste concret pour le tourisme local», souligne Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité.

En temps normal, le taux d’occupation des hôtels se situe autour de 50 % alors qu’il ne serait que de 10 ou 15 % dans le moment.