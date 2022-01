Trois-Rivières: une infirmière jette des vaccins faute de clients

Une infirmière de Trois-Rivières, en Mauricie, a tenu à lever le drapeau jaune puisqu’elle a dû jeter des dizaines de doses du vaccin Moderna depuis le début du mois de janvier, faute de clients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous.

Le phénomène des «no-show», des personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous, continue de sévir dans les pharmacies de la Mauricie qui offrent le vaccin contre la COVID-19.Un constat désolant auquel fait face l’infirmière Monique Rhéaume à la pharmacie où elle travaille à la vaccination deux jours par semaine.

Des gens ne se présentent pas et oublient d’annuler leur rendez-vous. Résultat des courses, elle a dû jeter aux ordures plus de 30 doses Moderna depuis le 4 janvier dernier. Samedi dernier, 20 rendez-vous étaient planifiés, mais sept personnes ont fait faux bond.

«Dans toutes les pharmacies, on jette des doses. Nous les infirmières ont été renversées de voir ça. À un moment donné, j’ai appelé le CIUSSS en pleurant pour leur dire que ça n’avait pas de bon sens ce qui se passait», a expliqué l’infirmière.

Un non-sens pour cette retraitée revenue prêter main-forte au réseau. Afin de limiter les pertes, elle va elle-même offrir le vaccin en fin de journée aux gens qui attendent dans les cliniques médicales voisines du complexe qui abrite la pharmacie. «La clinique de radiologie est à côté alors j’arrive et je leur demande qui veut se faire vacciner? Venez-vous-en.»

Selon plusieurs pharmaciens à qui TVA Nouvelles a parlés, ce sont les jeunes qui sont plus susceptibles de faire faux bond, un phénomène qui les force à s’adapter afin de réduire les «no-show».

Le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoit Morin, a avancé que de plus en plus de membres affichent des disponibilités à court terme seulement. «Sinon, les gens tentent de trouver une meilleure date ailleurs et oubliaient d’annuler.»

Le phénomène touche aussi les cliniques de vaccination de masse. À Trois-Rivières, 901 personnes ne se sont pas présentées à leur rendez-vous dans la semaine du 16 janvier, alors qu’à Shawinigan, le nombre est de 214.La responsable du site de vaccination de Trois-Rivières, Élyse Dufour, a assuré que les pertes de vaccins sont minimes. «C’est très peu. Il y a même des journées où on n’en jette pas.»

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a mis en place une logistique pour éviter les pertes de fioles et s’ajuste au courant de la journée, selon Mme Dufour.

«On calcule le nombre d’inscrits le matin et on soustrait un 10 à 30 % d’emblée. En fin de journée, souvent, on va faire attendre un peu plus les gens pour s’assurer d’avoir le bon nombre de doses pour les fioles», a-t-elle précisé.

La campagne pour la 3e dose avance avec plus de 215 000 doses injectées. Mais l’un des principaux défis pour le CIUSSS reste de rejoindre et de convaincre les 40 000 personnes toujours non vaccinées dans la région.

