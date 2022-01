Ukraine: Pékin défend «les préoccupations» de la Russie lors d’un appel avec Blinken

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a défendu jeudi les «préoccupations raisonnables» de la Russie pour sa sécurité, lors d’un échange téléphonique avec son homologue américain Antony Blinken au sujet de l’Ukraine.

«Nous appelons toutes les parties au calme, à s’abstenir d’accroître les tensions et monter la crise en épingle», a déclaré M. Wang, selon un communiqué diffusé par son ministère.

Washington et ses alliés européens accusent Moscou de préparer une invasion de l’Ukraine, après avoir massé 100 000 soldats à proximité des frontières de son voisin.

La Russie dément tout projet d’invasion mais exige que l’Otan s’engage à refuser une adhésion de l’Ukraine, une demande rejetée par les Occidentaux.

Sans nommer l’Otan, M. Wang a fait valoir que «la sécurité régionale ne saurait être garantie par le renforcement ou l’expansion de blocs militaires».

Il a estimé que «les préoccupations raisonnables de la Russie en matière de sécurité doivent être prises au sérieux et recevoir une solution».

De son côté, «le secrétaire Blinken a souligné les risques mondiaux pour la sécurité et l’économie que poserait une nouvelle agression russe contre l’Ukraine et a indiqué que la désescalade et la diplomatie représentaient le chemin responsable», a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Ned Price, à la suite de cet appel téléphonique entre les deux chefs de diplomatie.