Un homme de 70 ans donne un rein à son frère

Alain Beaudry a sauvé la vie de son frère René en lui donnant un rein.

Lorsqu’Alain Beaudry s’est proposé volontaire plus tôt cette année pour donner un de ses reins à son frère, il avait des craintes : « Je me demandais comment j’allais être, si j’allais souffrir, si j’allais garder la même qualité de vie. »

Le frère d’Alain, René Beaudry, s’était déjà fait greffer en 1995 avec le rein d’un donneur décédé. Mais après 25 ans, le rein ne fonctionnait plus. Le patient de 60 ans a donc eu recours à la dialyse pendant 19 mois, trois fois par semaine, trois heures par jour.

«Il m’a redonné la vie, dit René Beaudry. Je n’avais plus de qualité de vie, plus de loisirs, plus de chance de voyager. » L’opération s’est bien déroulée, sans aucun rejet du greffé.

Même si Alain Beaudry avait ses doutes, il tient à passer un message : «Je voudrais dire aux gens que si un membre de votre famille ou un ami a besoin d’un rein, allez-y sans crainte parce que les docteurs ne laisseront pas opérer sans être sûr que l’opération fonctionne.»

