Un nouveau café Brûlerie Rousseau par Nourcy verra le jour à l’aéroport

Deux entreprises spécialisées en restauration de Québec unissent leurs forces pour réaliser un nouveau projet qui verra le jour à l’aéroport de Québec.

Nourcy s’associe avec Brûlerie Rousseau pour créer un concept exclusif qui sera offert aux voyageurs. Ce mariage entre les deux institutions de Québec donnera naissance à Brûlerie Rousseau par Nourcy.

Selon Nicolas Nourcy, cette union dans ce nouveau projet allait de soi puisque Nourcy sert dans ses comptoirs, depuis plus de 10 ans, le café fraîchement torréfié ainsi que plusieurs autres produits de Brûlerie Rousseau.

L’environnement physique du nouveau lieu présentera un design épuré avec des accents boréals et une ambiance conviviale, fruit d’une collaboration avec la firme d’architecture Patriarche.

«Je m’occupe de tout ce qui est «salé» et Brûlerie Rousseau va s’occuper du café et de ce qui est plus «sucré». L’ouverture est prévue d’ici l’été 2022. On commence la construction dans un mois», a fait part M. Nourcy qui est très content de cette nouvelle association.

M. Nourcy exploitait déjà le Café Origine à l’aéroport. Les activités du café seront intégrées dans la nouvelle entité.

«Connaissant Nicolas pour son souci du détail quant à la nourriture offerte et pour la qualité de son service à la clientèle, c’est sans hésitation et avec fierté que j’ai accepté de participer à la concrétisation de ce concept unique», a fait part Claude Dupuis, propriétaire de Brûlerie Rousseau.

Outre le réputé mélange de café espresso 1867 de Brûlerie Rousseau, les voyageurs pourront déguster une variété de collations et de desserts de Brûlerie Rousseau, ainsi que les repas rapides et santé de Nourcy.

Le menu sera réalisé avec les produits de producteurs locaux, notamment Bagels Maguire, Monsieur T., la Fromagerie de l’Ile-aux-Grues, la Laiterie Charlevoix, le jambon Roch de Chicoutimi et la mayonnaise MAG.

Autre ouverture attendue

Une autre ouverture est attendue d’ici le début de l’été à l’aéroport de Québec, soit celle du restaurant Blaxton Pub & Grill.

Il s’agit du 4e restaurant Blaxton dans la région de Québec pour cette chaîne qui a un ambitieux plan de développement prévoyant quarante ouvertures au Québec, en dix ans.

À VOIR AUSSI...