10 problèmes en cuisine... 10 solutions!

1 On manque de guimauves ! Si une recette requiert des guimauves miniatures et que vous n’en avez pas sous la main, souvenez-vous qu’une grosse guimauve en vaut 8 petites. Coupez-la en petits morceaux avec des ciseaux de cuisine afin qu’elle fonde plus rapidement.

2 Ça colle aux parois ! Pour empêcher la mélasse ou le miel de coller aux parois d’une tasse à mesurer, il suffit de beurrer la tasse légèrement avant de l’utiliser.

3 Oublié de faire tremper les haricots secs ! Remédiez au problème en les faisant tremper deux heures dans une eau tiède. Vous pourrez procéder à la cuisson dès que les haricots commenceront à rider.

4 Des carrés aux dattes parfaits ! Afin que ces pâtisseries ne s’émiettent pas, ajoutez tout simplement un œuf au mélange de flocons d’avoine.

5 La crème anglaise a tourné ! Versez-la dans un pot en verre en laissant un quart de l’espace vide. Secouez énergiquement le pot. La crème reprendra un aspect lisse en quelques minutes.

6 Ça goûte l’eau ! Les légumes, les viandes et les poissons rendent beaucoup d’eau en décongelant. Donc, la solution consiste à les placer au réfrigérateur la veille. Ils rendront leur eau lors de la décongélation et ils seront plus savoureux après la cuisson.

7 Des croustilles ramollies ! Étalez-les dans une assiette et passez-les de 45 à 60 secondes dans le four à micro-ondes. Elles retrouveront leur croquant.

8 Une sauce tomate trop acide ! Ajoutez à la préparation une cuillerée de sucre, une carotte crue coupée en petits dés ou un filet de sirop d’érable.

9 Réussir la béchamel sans grumeaux ! Tournez-la durant la cuisson avec une fourchette piquée d’un morceau de pomme de terre crue. Astuce surprenante, mais ça fonctionne.

10 Un chocolat chaud parfait ! Si vous versez le lait directement sur le cacao, il se formera des grumeaux. Mélangez d’abord le cacao au sucre, puis ajoutez une cuillerée de lait chaud. Délayez et versez ensuite le reste du lait.