NÉRON, Orietta



Le 21 janvier 2022, est décédée paisiblement, entourée de l'amour des siens, à l'âge de 87 ans et 11 mois, Mme Orietta Néron, épouse de M. Marcel St-Pierre, demeurant à Jonquière.Elle était la fille de feu M. Joseph-Edmond Néron et de feu Mme Germaine Simard. Elle laisse dans le deuil outre son époux M. Marcel St-Pierre; sa fille Julie St-Pierre (Yves Bouchard); son petit-fils: Raphaël. Elle était la mère de feu Stéphane St-Pierre. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Solange, Rock, feu Thérèse (feu Raymond Lavoie), Réal (feu Sergine Morin), feu Yves (Nicole Dallaire), Lisette (André Richard), Lucien, feu Jean-Louis (Jeanne-Mance Tremblay) et feu René (feu Jacqueline Tremblay); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Pierre: feu Jeannine (feu André Boulianne), Lucette (feu Nicolas Simard), Pâquerette (feu Alain D'Amour), Roger (Francine Sheehy), Yvon, Diane (Marc Tremblay), Omer et André (Martin Émond); ainsi que tous ses neveux et nièces et de nombreux amis. Pour démontrer votre soutien à la famille de Mme Orietta Néron et partager un souvenir, visitez notre site auwww.naultetcaron.com