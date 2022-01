Accessoires de cuisine: pain grillé matinal

À peine dorées, croustillantes à souhait ou presque calcinées... Les rôties dégustées à la sortie du lit ouvrent toujours l’appétit lorsqu’elles sont grillées à la perfection.

Modèle tactile

Photo courtoisie, Linen Chest

Issu de la gamme T-Series de Cuisinart, ce grille-pain très épuré présente des contrôles tactiles simples à utiliser. Une fonction permet de vérifier si les rôties sont prêtes sans interrompre le cycle de grillage, tandis qu’une autre ajoute instantanément 30 secondes à ce dernier. Invisible en mode veille, l’écran s’illumine au toucher pour révéler les différentes options : bagel, décongélation, une tranche seulement et six degrés de grillage.

► linenchest.com > 129,99 $

Style rétro

Photo courtoisie, Eugene Allard

Dualit propose ce modèle NewGen qui, bien qu’il soit tout à fait de son temps, affiche un style rétro. En plus des fonctionnalités auxquelles on s’attend d’un grille-pain, celui-ci peut décongeler du pain surgelé, puis griller des petits pains et des bagels. Fabriqué au Royaume-Uni, chaque grille-pain est assemblé à la main par la personne dont le nom est précisé sur sa plaque de base. Toutes les pièces sont entièrement réparables ou remplaçables. Plusieurs couleurs disponibles.

► eugeneallard.com > 370,99 $

Longues fentes

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Avec ses fentes extra longues (10 pouces), ce grille-pain Kalorik en acier inoxydable grille les tranches de pains traditionnels et celles des longs pains artisanaux sans difficulté. Morceaux de baguettes, tranches d’un gros pain belge, focaccia et autres délices y grillent aisément. Ce modèle possède quatre fonctions : annuler, décongeler, bagel et même sans gluten. Son cadran propose six réglages de temps pour obtenir des nuances personnalisées.

► arescuisine.com > 89,99 $

Plaque chauffante

Photo courtoisie, Ricardo

Le grille-pain Ricardo plaira aux amateurs de tranches de pain bien épaisses et de bagels dodus, puisque ses fentes extra larges offrent l’espace nécessaire pour les accueillir. Sur sa plaque chauffante intégrée en acier inoxydable, des croissants, des viennoiseries, des muffins et d’autres gâteries se font chauffer, avant d’être dégustées. Ce modèle compte six réglages, un plateau de miettes amovible et un espace de rangement pour le fil.

► boutique.ricardocuisine.com > 52,99 $