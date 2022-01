Bas-Saint-Laurent: deux résidences ravagées par les flammes

Deux résidences ont été lourdement endommagées par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Anaclet-de-Lessard, près de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent.

L’incendie s’est déclaré vers 23h 30 sur la rue Lavoie dans un premier bâtiment. Poussé par les vents, il s’est ensuite propagé à la demeure voisine.

Les occupants ont été en mesure d’évacuer et personne n’a été blessé, mais les maisons sont probablement des pertes totales, selon le maire de la municipalité Francis St-Pierre.

«Les deux sinistrés sont dans leur famille. On attend la suite des choses. Les assurances vont faire leur travail puis nous, de notre côté, on le sait, dans les municipalités plus rurales, la générosité est toujours très grande, donc il va certainement avoir quelque chose», souligne-t-il.

Selon lui, plusieurs autres domiciles du quartier ont été évacués pendant la nuit par mesure préventive. Le centre communautaire a été ouvert afin d’accueillir les résidents concernés.

«Compte tenu de la direction des vents [...] on aurait pu avoir quelque chose de vraiment plus important s’il n’y avait pas eu une réponse rapide et efficace», affirme M. St-Pierre.

«D’abord, qu’il n’y ait pas de perte de vie, c’est déjà une excellente nouvelle», dit-il.

Selon la Sûreté du Québec, il n’y aurait pas d’incidence criminelle dans ce dossier.

La cause du brasier n’est pas connue pour le moment.

