Convoi de camionneurs: des journalistes intimidés par des manifestants

Des manifestants qui appuient le convoi de la liberté ont intimidé des journalistes qui effectuaient leur travail de terrain, vendredi.

Commentaires disgracieux, menaces et insultes sont de plus en plus nombreuses envers les travailleurs de la presse plus l’exaspération des citoyens envers les mesures sanitaires augmente.

Notre journaliste Kariane Bourassa est du nombre des journalistes qui ont subi les foudres des manifestants. Elle indique avoir entendu entre une vingtaine et une trentaine d’insultes en l’espace de deux heures.

«On ne veut pas vous voir ici avec votre merde. Vous racontez n’importe quoi à la télévision chaque jour. Vous faites partie du problème. C’est jamais la vérité. C’est toujours dévié, man. Avec vos 30 millions de publicités par mois, guys, et vos bonus probablement! Crissez votre camp d’icitte, on ne veut pas vous voir. Décalissez man!» a notamment pesté l'un d'entre eux alors qu'il était filmé.

Cette dernière précise toutefois que ces personnes représentent une minorité parmi les manifestants.

Comble de l’ironie, ces mêmes personnes critiquent aussi les médias sur les réseaux sociaux puisqu’ils jugent que ceux-ci ne parlent pas suffisamment du mouvement qui doit culminer à Ottawa samedi.

