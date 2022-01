COVID-19: Washington a commencé à expédier 7,4 millions de doses de Pfizer au Bangladesh

Les États-Unis ont commencé vendredi à expédier 7 434 180 doses supplémentaires du vaccin Pfizer contre la COVID-19 au Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres et les plus peuplés au monde, a indiqué une responsable de la Maison Blanche à l'AFP.

« Nous sommes fiers de pouvoir livrer ces vaccins sûrs et efficaces », a-t-elle indiqué, notant que les États-Unis ont désormais dépassé le seuil de 400 millions de doses de vaccins données à des pays moins favorisés.

Avant l'envoi annoncé vendredi, les États-Unis avaient déjà envoyé plus de 28 millions de doses au Bangladesh, selon la Kaiser Family Foundation.

La Maison Blanche précise, comme à son habitude, que ces dons se font « sans conditions », sous-entendant par là que ce n'est pas le cas pour tous les grands donateurs, au premier rang desquels la Chine.

« Nous faisons cela uniquement pour sauver des vies », a dit la même source.

Le Bangladesh, bien que l'un des pays les plus pauvres du monde, affiche un taux de vaccination supérieur à celui d'autres pays moins avancés.

Selon le pointage de l'université John Hopkins, 36.62% de la population y est entièrement vaccinée. Le Bangladesh compte près de 165 millions d'habitants.

Le président Joe Biden martèle qu'il veut faire des États-Unis « l'arsenal » de vaccins du monde. Il s'est engagé à faire don au total de plus de 1,1 milliard de doses.

