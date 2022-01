Des convois de camionneurs anti-mesures sanitaires convergent lentement vers Montréal

C’est vendredi que des convois de camionneurs anti-mesures sanitaires risquent de donner des maux de têtes aux automobilistes sur plusieurs routes du Québec.

Le « Convoi de la liberté » a pour but ultime de faire converger les camionneurs vers Ottawa, où ils veulent paralyser la capitale du pays pour faire entendre leurs revendications.

Ceux-ci utilisent l’obligation vaccinale imposée aux camionneurs pour scander leur ras-le-bol des restrictions sanitaires et du gouvernement Trudeau, au grand désarroi de nombre de leurs collègues qui déplorent que le mouvement complotiste utilise leur profession.

À noter qu’environ 90% de ceux qui pratiquent le métier seraient vaccinés, a rapporté cette semaine la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

« Ces camions, ce ne sera pas grand-chose avant un bon bout de temps, relativise le chroniqueur en circulation Patrick Benoit. Je ne m’attends pas à nécessairement grand-chose à Montréal. »

« Ça se peut que je me trompe, mais je ne crois pas que ce sera l’hécatombe », croit-il.

Points de départs

Ces camionneurs antivax roulent donc à une vitesse approximative de 70 km/h, tout en klaxonnant, en direction d’Ottawa. Plusieurs points de départs étaient d’ailleurs prévus vendredi matin à travers la province.

« J’ai suivi celui qui partait de Rivière-du-Loup aux alentours de 7 h. [Vers 10 h], ils arrivent dans la région de Québec. Ça va nous donner un bon indice de ce à quoi ça va ressembler dans la journée », indique M. Benoît.

Certains ont décollé de la douane de St-Théophile. Ils devaient emprunter la route 173 Nord, les autoroutes 73 Nord et la 20 Ouest. Ils passeront ensuite par le Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine avant de prendre l’autoroute 40 Ouest.

Un autre groupe partait de la douane de Stanstead vers 10 h 30. Ils se dirigeront vers le Pont Samuel-De Champlain en empruntant l’autoroute 55 Nord et la 10 Ouest, et poursuivront par la suite leur chemin sur l’autoroute 15 Nord et la 40 Ouest.

Sur place, Le Journal a constaté qu’il n’y avait pas plus d’une quinzaine de camions dans le convoi. Or, plus de 200 véhicules s’y sont joints.

Des dizaines de personnes se sont entassées sur des viaducs pour encourager les participants.

Finalement, un autre convoi se rejoindra à la douane de St-Bernard-de-Lacolle vers 11 h 30. Ces camionneurs parcourront ensuite l’autoroute 15 Nord, la 30 Ouest, la 730 Ouest, la route 132 Ouest, la 138 Ouest, l’autoroute 20 Ouest et la 40 Ouest.

Trafic à Montréal?

Vers 14 h, tous ces convois ont dans leur itinéraire un arrêt pour un rassemblement à Vaudreuil-Dorion, sortie 17, et un autre se formera dans l’Ouest de Montréal, selon nos informations.

« Ils vont rouler en sens contraire du trafic pour rentrer sur l’île, a poursuivi le spécialiste en circulation. On peut s’attendre peut-être à un peu de congestion du côté de l’Île-aux-Tourtes et à l’Île Perreault sur la 20, dépendamment de quelle route ils vont emprunter. C’est sûr qu’il va y avoir de l’achalandage au Tunnel Lafontaine et au Pont Champlain, parce que ce sont les deux voies pour franchir le Fleuve Saint-Laurent où les camions sont permis. »

Les camionneurs ont prévu de s’arrêter pour dormir dans la petite municipalité de Vankleek Hill, en Ontario, avant de reprendre la route samedi matin pour rejoindre leurs comparses pour la manifestation à Ottawa, vers midi, est-il indiqué dans une affiche de leur évènement.

L’initiative résonne déjà depuis quelque temps un peu partout dans le monde.

Jeudi, le cofondateur des voitures électriques Tesla, Elon Musk, a lancé quelques Tweets en appui au convoi de camionneurs canadiens à ses 71,8 millions d’abonnés.

« Canadian truckers rule [Les camionneurs canadiens dominent] », a-t-il entre autres gazouillé.

- Avec la collaboration de Laurent Lavoie.