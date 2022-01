Douleur de la perte d’une amie de toujours

Pour bien faire, je me suis impliquée dans une affaire qui a malheureusement mal tourné. J’ai 52 ans, je suis la mère de trois enfants adultes, et je suis divorcée depuis cinq ans. Je fais partie d’un groupe de cinq filles qui se sont liées d’amitié au secondaire, dont une avec qui j’avais des contacts étroits depuis toujours. On vient de la même ville, on a élevé nos enfants ensemble, et on a divorcé à peu près en même temps. Tout cela nous rapprochait, et il n’y avait rien de secret entre elle et moi.

Il y a deux ans, mon amie s’était fait un chum sur internet. Un gars plus jeune qu’elle, originaire d’un pays du Maghreb. Dès le début, la tête de ce garçon ne me revenait pas. Mon instinct me disait que mon amie allait se mettre dans le trouble en vivant avec lui. Cet homme est vite devenu très contrôlant avec elle. Comme elle a toujours été une personne qui manquait de confiance et qui s’en remettait aux autres pour agir à sa place, une des raisons d’ailleurs qui avaient fait foirer son premier couple, elle s’est complètement abandonnée aux ordres de ce garçon.

On ne pouvait plus se voir elle et moi seule à seule sans qu’il soit présent, et c’était pareil avec ses deux filles à elle. Je me suis liguée avec nos deux autres amies pour lui faire comprendre que la pression que cet homme exerçait sur elle était anormale. On a aussi fait intervenir le père de ses filles, un homme en qui elle continuait d’avoir confiance, pour la réveiller à ce qui l’attendait si elle poursuivait dans cette relation.

Elle a fini par entendre raison et le quitter. Le problème c’est qu’elle s’est mise en tête que j’étais l’instigatrice de ce mouvement de rejet de son chum et qu’elle ne me le pardonne pas. C’est à moi qu’elle en veut, mais pas aux autres. Elle me punit pour quelque chose dont je ne suis qu’un maillon de la chaîne. Elle me fait porter tout le blâme sous prétexte que je devais être jalouse qu’elle se soit fait un chum, et pas moi. Ce qui est totalement faux.

Je ne sais plus quoi inventer pour qu’elle me croie. Je suis devenue le bouc émissaire de la perte d’un homme contrôlant qui risquait de la séparer de tous les gens qu’elle aime, mais elle ne veut pas le voir. Ses filles me remercient d’avoir sonné l’alarme, mais moi je le paye en perdant le contact avec cette amie de toujours qui ne veut plus rien savoir de moi. Comment la ramener à de meilleurs sentiments à mon endroit ?

F.B.

Il va falloir la laisser mariner dans le regret de sa perte, en espérant qu’elle revienne un jour, peut-être, à de meilleurs sentiments envers vous. Mais comme rien ne garantit que ça va arriver, préparez-vous à devoir faire un trait à jamais sur cette amitié, avec pour unique et glorieuse compensation que vous l’avez fait pour le bien de cette personne.