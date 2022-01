[EN IMAGES] Convoi de camionneurs vers Ottawa: de nombreux manifestants à Lévis

Le convoi de camionneurs et de protestataires en route vers Ottawa a attiré quelques centaines de sympathisants opposés aux règles vaccinales et sanitaires vendredi à Lévis.

Les manifestants se sont massés sur les viaducs surplombant l’autoroute 20, notamment ceux de la route Lagueux et des Rivières.

Les rassemblements ont culminé peu après 10 h, pour le passage du cortège de camions et de véhicules venant de l’est du Québec et des Maritimes.

Photo Agence QMI, René Leclerc

Une cinquantaine de camions étaient partis en début de journée de Rivière-du-Loup.

Les routiers avaient prévu faire un arrêt à Lévis, mais ont abandonné l’idée alors que la police a fermé certaines sorties stratégiques sur leur chemin.

Photo Agence QMI, René Leclerc

Revendications nombreuses

Les regroupements se sont déroulés pacifiquement. Si beaucoup mentionnaient être en appui aux camionneurs non vaccinés, qui ne peuvent plus traverser les frontières canadiennes et américaines, les revendications étaient disparates.

Des gens de tous âges, parfois accompagnés de leurs enfants, voulaient faire connaître leur ras-le-bol des mesures sanitaires, particulièrement le passeport vaccinal.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«On est en train de l’échapper complètement et puis je pense qu’il faut mettre un terme à tout ça», pense Jennifer, de Québec, qui s’est déplacée avec son garçon.

«Il faut un retour à la vie normale», souhaite cette dame qui craint qu’‹on s’en va vers un mur avec l’économie».

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Passeport vaccinal

Au moment où la province tente de sortir d’une cinquième vague de contaminations qui a submergé les hôpitaux de patients non vaccinés et causé le report de nombreuses chirurgies, en plus de faire plus de 1400 morts, des manifestants ont fait valoir que le passeport vaccinal «brime» leurs droits.

Les protestataires ont brandi des drapeaux canadiens et des pancartes pour «remercier» les camionneurs, demander la «liberté» ou encore réclamer la démission de Justin Trudeau.

«Je veux dénoncer qu’ils n’arrêtent pas de s’en prendre aux non-vaccinés. On n’est pas toutes des têtes folles. On est des gens très civilisés. S’il y en a une qui fait attention à ça, c’est bien moi, je me protège», a soutenu une femme de 67 ans de Saint-Étienne.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Le même genre de scène s’est reproduit un peu partout dans la province et au pays, alors que des milliers de protestataires sont attendus dans la capitale fédérale durant la fin de semaine.

Des rassemblements semblables ont en outre été aperçus aux abords de l’autoroute 73 en Beauce.

Le mouvement divise cependant la communauté des camionneurs, alors que certains dénoncent une instrumentalisation de leur industrie par des groupes complotistes.

