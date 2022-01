Exo met la main sur 10 nouvelles locomotives modernes et écologiques

L’exploitant de transport collectif du Grand Montréal Exo a acquis 10 nouvelles locomotives qui pourront accueillir un plus grand nombre de passagers à bord de ses trains dans les prochaines années.

Dès 2025, les locomotives de type Charger acquises pour une somme de 132 millions $ remplaceront progressivement les locomotives F59PH. Elles pourront ainsi tirer 10 voitures, soit deux de plus qu’actuellement, et améliorer l’expérience des usagers d’Exo avec sa flotte modernisée.

«Le train de banlieue fait indéniablement partie de l’équation de la mobilité durable et c’est pourquoi nous continuons d’investir dans le réseau pour construire un réseau de transport en commun fiable et efficace», a mentionné vendredi le directeur général d’Exo, Sylvain Yelle en ajoutant que cette nouvelle acquisition permettra d’offrir un service fiable et agréable à la clientèle.

Ce projet de modernisation a été financé par le Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP).

«Améliorer le transport collectif dans la grande région de Montréal a toujours fait partie de nos priorités. C’est pourquoi je suis fière que notre gouvernement soutienne l’acquisition de nouvelles locomotives qui permettra de moderniser le réseau de trains qui relient la banlieue de Montréal à la ville-centre», a déclaré la ministre déléguée au Transport et ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Réduire l’impact environnemental

Le réseau de transport pourra réduire son impact environnemental, alors que les nouvelles locomotives seront moins polluantes que celles qui sont actuellement en service.

Produite par Siemens Mobilité, la première locomotive devrait être livrée en 2025.

«Nous sommes ravis de nous associer à exo et sommes impatients de travailler avec lui pour moderniser sa flotte en y intégrant les plus récentes technologies ferroviaires durables et intelligentes», a dit Yvan Desjardins-Siciliano, chef de la direction de Siemens Mobilité au Canada.