«L'ère de glace: les aventures de Buckwild»: la fin d’une époque

La franchise populaire aurait mérité mieux.

Il y a 20 ans cette année, le tout premier «L’ère de glace» prenait l’affiche, révolutionnant la catégorie des longs métrages d’animation à plus d’un titre. En effet, alors que «Shrek» avait démarré la tendance timidement en 2001, «L’ère de glace» offrait un niveau de lecture constant aux adultes, le film prenant alors pour les parents une tout autre signification que pour les enfants. Ensuite, une femme, Lori Forte, était seule à la production de cette première œuvre des studios Blue Sky. Quelque 6 milliards $US en cinq films plus tard, il est temps pour les personnages de tirer leur révérence, du moins c’est ce qu’a affirmé l’équipe.

Sachant que les dinosaures sont adorés des petits et que «L'ère de glace: l'aube des dinosaures» a été le plus rentable au box-office avec pas moins de 886,6 millions $ de recettes à travers le monde, il est logique que l’action de ce sixième film de la franchise se déroule dans le fameux monde mystérieux souterrain découvert à l’époque par Sid.

Cette fois-ci, Crash et Eddie, les deux opossums recueillis par Ellie, la femme de Manny le mammouth, ont envie de voler de leurs propres ailes et de s’éloigner un peu de Ellie, leur "sœur" aînée. Les deux jeunes, toujours aussi fous, tombent – comme Sid avant eux – à travers une plaque de glace et se retrouvent dans le monde souterrain abritant des dinosaures. Ils y revoient Buck, la belette borgne, et sont les héros, bien malgré eux, d’une aventure qu’on ne divulgue pas.

Même avec six ans depuis la dernière aventure des animaux préhistoriques, il est difficile d’adhérer pleinement à la proposition qui est faite ici. La magie semble absente, le double discours à l’intention des adultes n’est plus aussi soigné qu’avant et les gags trop souvent vus illustrent à quel point il devient difficile d’inventer du nouveau. De plus, les «fans» de longue date de cette excellente franchise, dont je suis, regrettent le rôle secondaire de Mannie, Diego, Ellie et Sid, relégués à de trop courtes apparitions. Par contre, il y a fort à parier que les tout-petits n’y verront que du feu.

Disney, désormais propriétaire de Fox, a fait savoir qu’une série animée avec Scrat, le fameux écureuil fou à la recherche constante de glands, était en développement. Souhaitons que celle-ci comble les attentes des plus âgés.

«L'ère de glace: les aventures de Buckwild» déboule sur les ondes de Disney+ dès le 28 janvier.