Les restaurants sont prêts

À deux jours de leur réouverture, c’est le branle-bas de combat dans les restaurants. Certains ouvriront dès lundi, d’autres attendront mercredi, mais une chose est certaine, ils seront prêts.

« Depuis l’annonce de la réouverture, c’est l’effervescence totale chez nos membres. Il faut nettoyer les salles à manger, chercher du personnel, faire les commandes auprès des fournisseurs et des producteurs. C’est toute une machine à repartir », dit Martin Vézina, vice--président aux communications à l’Association Restauration Québec (ARQ).

Plusieurs restaurants ouvriront dès lundi, comme l’autorise le gouvernement, mais d’autres attendront mercredi, dit M. Vézina. « Lundi et mardi sont des journées peu achalandées, où certains restaurants sont de toute façon fermés. Ils vont en profiter pour se préparer. »

Main-d’œuvre

Selon le décret du gouvernement, la vente d’alcool doit cesser à 23 h dans les établissements, et leurs portes devront fermer à minuit. Certains restaurants vont maintenir des horaires restreints, comme le Saint-Jacques, situé à Saint-Jacques de Montcalm, dans Lanaudière. « Pour l’instant, ce sera du jeudi au samedi. On est en région, le bassin de population est plus petit, mais pour pouvoir ouvrir plus de jours par semaine, il faudrait plus que 50 % de capacité de clientèle autorisée, et aussi plus de main-d’œuvre », dit Florent Romano, chef au Saint-Jacques.

Martin Vézina le confirme, le manque de main-d’œuvre continuera d’affecter les restaurateurs.

Il croit également que les plats pour emporter devraient demeurer dans les habitudes des restaurateurs. « Certains ont découvert la possibilité d’opérer cette activité en même temps qu’une salle à manger. Même chose pour les boîtes--repas dans les restaurants haut de gamme, plusieurs vont les maintenir. »

Retour à la normale

D’autres ne souhaitent que retourner à leurs activités habituelles. « On a essayé de faire des plats à emporter, mais réellement, notre expertise c’est le buffet. Nos restaurants reviennent en buffet à volonté, avec un préposé qui sert les assiettes, tel qu’exigé. Pour nous c’est beaucoup de préparation, cette réouverture, car il faut que tout soit prêt en même temps dans le buffet. Nos restaurants ouvriront à partir de mercredi, » annonce Basile Angelopoulos, propriétaire de plusieurs restaurants Saveurs des Continents.

Les tables devront être espacées de un mètre ou séparées par des plexiglas. Un maximum de quatre personnes d’adresses différentes pourra s’asseoir à la même table, ou encore les occupants de deux résidences privées, quel que soit leur nombre.

Au Kebek Club Privé, petit restaurant gastronomique de Québec, la règle du 50 % de capacité commence à peser, selon Pierre-Olivier Pelletier, copropriétaire. « Notre permis d’alcool est pour 12 personnes, donc à 50 %, ça fait six personnes maximum. On pourrait faire deux services, mais ce n’est pas dans nos valeurs de presser nos clients. On va attendre de retomber à 100 % pour se payer un salaire ! En attendant, heureusement, on a beaucoup de réservations. »

Ce qui semble le cas dans plusieurs établissements.