Les Sabres en pénurie de gardiens

Les Sabres de Buffalo pourraient être privés de leurs six premiers gardiens lors de leur duel contre les Coyotes de l’Arizona, samedi.

Après la suspension de trois rencontres d’Aaron Dell pour son geste vicieux à l’endroit de Drake Batherson, il y a quelques jours, le nom de Michael Houser a été inscrit au protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi.

Le problème? Les Sabres devaient déjà composer avec l’absence à long terme de Malcolm Subban et d’Ukko-Pekka Luukkonen en raison de blessures. Ainsi, Craig Anderson, qui n’a pas joué depuis le mois de novembre, et Dustin Tokarski, qui aurait encore des symptômes liés au coronavirus, accompagneront l’équipe en Arizona.

«Craig [Anderson] et [Dustin] Tokarski souffrent de blessures dont personne ne connaît la nature sauf eux-mêmes, a indiqué l'entraîneur-chef Don Granato, jeudi. On évalue leur état de santé quotidiennement en raison de cela.»

Les Sabres occupent présentement le sixième rang de la section Atlantique, trois points devant les Sénateurs d’Ottawa et la septième position. Les six gardiens mentionnés ont joué au moins deux matchs dans la LNH cette saison, Tokarski étant le plus occupé avec 14 rencontres.

«Ils sont dans la même situation, l’équipe médicale leur permettra de jouer quand ils se sentiront confortables, a ajouté Granato au sujet de Tokarski et Anderson, vendredi. Ils n’ont pas eu la chance de beaucoup s’entraîner avec des tirs et du jeu physique.»

Par ailleurs, l’espoir québécois des Sabres Devon Levi, acquis par voie de transaction l’été dernier, sera l’un des trois gardiens sollicités par l’équipe canadienne lors des Jeux olympiques de Pékin.