L’impact de la non-vaccination des camionneurs récalcitrants reste flou

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ne détient pas de données précises sur les éclosions et les risques épidémiques associés à la non-vaccination chez les 10 % de camionneurs anti-vaccins.

Les données liées à la COVID-19 recueillies par la santé publique fédérale sont agrégées et compilées de différentes façons, notamment à travers les taux de positivité, d’hospitalisation et de décès qui contrastent fortement entre les vaccinés et les non-vaccinés, a expliqué vendredi la cheffe de l’ASPC, la Dre Theresa Tam.

Depuis le 15 janvier, les camionneurs doivent présenter une preuve de vaccination à leur entrée au pays à leur retour des États-Unis sous obligation de faire une quarantaine de deux semaines à la maison. De leur côté, les États-Unis ne font entrer que les camionneurs canadiens doublement vaccinés depuis une semaine.

Pour justifier le décret, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos s’appuie surtout sur la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 dans la population en général.

«Il est toujours important de rappeler que la vaccination ce n’est pas pour punir les gens, c’est pour protéger les gens. Lorsqu’on se protège soi-même, on évite à soi-même et aux gens qui nous entourent de se retrouver dans des conditions de santé physique terrible», a déclaré M. Duclos lors du point de presse hebdomadaire sur la situation épidémiologique.

Puisque les données ne sont pas ventilées en fonction de l’emploi, il est impossible de déterminer avec certitude si l’annulation de cette mesure provoquerait une hausse remarquée sur la situation épidémique au Canada.

La Dre Tam considère néanmoins que l’obligation de démontrer une preuve vaccinale aux frontières en général reste une mesure importante, dans les aéroports comme aux frontières comme il s’agit d’une «couche» de protection supplémentaire contre la propagation du virus.

Il va sans dire que la vaccination de la population entière permettrait de mieux contrôler l’épidémie et de réduire la charge de travail dans les hôpitaux. Les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que leurs directeurs de santé publique répètent depuis de longs mois que la vaccination est la clé pour mettre fin à la pandémie.

Le point de presse de vendredi se tenait au moment où les premiers camions du «convoi de la liberté» faisaient leur chemin au cœur d’Ottawa. Des centaines et même des milliers de camionneurs et de partisans prévoient manifester devant le Parlement vendredi et samedi.

«Nous sommes tous dans le même convoi. Nous sommes dans un convoi pour sortir le plus rapidement possible de la COVID-19 et c’est quand on est unis dans ce convoi par la vaccination qu’on peut y arriver le plus rapidement», a ajouté le ministre Duclos.

Santé Canada et l’Association canadienne du camionnage estiment que le taux de camionneurs non vaccinés au pays tourne autour de 10 %.

