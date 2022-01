LPGA: Maude-Aimée Leblanc toujours dans le coup

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc a perdu six positions durant la deuxième ronde du tournoi Gainbridge at Boca Rio, à Boca Raton, en Floride, elle qui a joué la normale de 72, vendredi.

L’athlète de 29 ans a bien entamé sa journée, calant trois oiselets contre un seul boguey sur le neuf d’aller. Elle semblait même en voie de conclure la deuxième journée d’activités parmi les cinq meilleures participantes de l’événement, mais un double boguey au dernier fanion l’a fait reculer en 10e place.

Elle sera tout de même des rondes de la fin de semaine, à six frappes des comeneuses : la Néo-Zélandaise Lydia Ko et l’Américaine Danielle Kang. Cette seconde a rejoint la première grâce à une deuxième carte de 68 (-4). Elles partagent la tête grâce à un cumulatif de 133 (-11).

Leblanc entamera la troisième ronde sur un pied d’égalité avec la seule autre représentante de l’unifolié en lice à ce tournoi, soit Brooke M. Henderson. Cette dernière a réussi quatre oiselets et commis trois bogueys lors de la deuxième ronde. Les deux Canadiennes affichent donc un cumulatif de 139 (-5) après 36 trous.

PGA : Pendrith toujours dans la course

Du côté des hommes, qui s’exécutent à l’Omnium Farmers Insurance, à San Diego, en Californie, le Canadien Taylor Pendrith peut toujours espérer s’immiscer parmi les meneurs, lui qui a grimpé à la 13e place au terme de la troisième ronde.

Le représentant de l’unifolié a retranché quatre coups à la normale de 72, grâce à cinq oiselets et un seul boguey. Il a ainsi porté son cumulatif à 206 (-10), en plus de faire un bond de 10 positions au classement.

Il entamera la ronde finale avec un retard de quatre frappes sur les comeneurs : l’Australien Jason Day et l’Américain Will Zalatoris. Ces deux hommes devront se méfier d’une panoplie d’adversaires, puisque deux autres golfeurs accusent un seul coup de retard. Trois autres sont à deux frappes de la tête.

Les autres membres de la feuille d’érable ont connu beaucoup moins de succès que Pendrith lors de la troisième journée d’activités.

Nick Taylor a chuté de 10 places en raison d’une ronde de 71 (-1) et pointe maintenant au 33e échelon grâce à un cumulatif de 209 (-7).

La situation s’est grandement empirée pour Michael Gligic et Adam Svensson. Le premier pointe au 74e rang avec un cumulatif égal à la normale de 216, tandis que le second occupe la 79e et dernière place des golfeurs qui ont survécu au couperet la veille, à 18 coups des comeneurs.