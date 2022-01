Manifestation de camionneurs: des commerçants inquiets à Ottawa

Certains commerçants du centre-ville d’Ottawa commençaient à éprouver de l’inquiétude, vendredi, au moment où des centaines de camionneurs se dirigeaient vers Ottawa afin de manifester contre les mesures sanitaires.

«Je suis inquiet, car c’est la première fois que l’on ferme un week-end en 23 ans! Les craintes d’avoir des confrontations avec différentes sortes de personnes malveillantes nous a fait prendre cette décision», a expliqué Claude Bonin, propriétaire du restaurant Le Moulin de Provence, qui se situe à moins d’un kilomètre du Parlement du Canada, en entrevue sur Qub radio.

La crainte d’une circulation routière complètement paralysée plane également sur les propriétaires du coin, dans un quartier qui a déjà son lot de problème en la matière.

«On a des problèmes de pont qui durent déjà ici depuis des années, on a des gros camions qui ne passent pas régulièrement! Alors, imaginez avec des centaines de camions qui arrivent par toute sorte de routes. La circulation va être terrible au centre-ville», s’est alarmé M. Bonin.

«On a tous le droit de manifester, mais je ne comprends pas pourquoi on doit bloquer toutes les rues et paralyser la ville. Il y a des gens, souvent au salaire minimum, qui doivent se rendre au boulot et qui ne peuvent pas perdre 2-3 jours de travail. Ils auraient pu manifester différemment, c’est une injustice pour tous les gens autour», a déploré le commerçant.

