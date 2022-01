Meta en voie de construire le plus puissant superordinateur au monde en intelligence artificielle

Pour les besoins du réseau social Facebook et du futur multivers cher à son PDG, Meta construit un superordinateur d’intelligence artificielle (IA) appelé Research SuperCluster (superordinateur de recherche), lequel sera entièrement prêt vers le milieu de l’année.

Cela fait près de dix ans que le Laboratoire de recherche IA de Facebook travaille dans l’apprentissage autosupervisé des algorithmes.

Pour pousser plus loin les avantages de l’apprentissage autosupervisé et des modèles d’IA de raisonner plus efficacement, Facebook, maintenant Meta, s’est lancé il y a deux ans dans l’élaboration de ce supercalculateur pour qu’il maîtrise divers domaines comme la vision, le langage ou encore l’identification de contenus nuisibles.

En vue du fameux métavers

La vision par ordinateur exige de traiter des vidéos de grands formats et plus longues avec des taux d’échantillonnage de données plus élevés. La reconnaissance vocale doit fonctionner même dans des conditions difficiles où il y a beaucoup de bruit de fond. Et le traitement automatique des langues doit inclure davantage de dialectes et d’accents.

Meta espère que le RSC sera capable de fournir des traductions vocales en temps réel à de grands groupes de personnes parlant une langue différente, pour une conférence ou tout simplement pour permettre à des joueurs de différentes langues de jouer ensemble.

En fin de compte, le travail effectué avec RSC ouvrira la voie à la création de technologies pour la prochaine grande plateforme informatique, le métavers, où les applications et les produits basés sur l'IA joueront un rôle important.

Meta (Facebook)

6080 processeurs graphiques (GPU)

Particularité des supercalculateurs d’IA, ceux-ci sont construits non pas à l’aide de processeurs de traitement (CPU), mais en combinant plusieurs processeurs graphiques ensemble reliés par une matrice réseau haute performance.

Dans ses entrailles, le RSC s’appuiera sur un total de 760 systèmes Nvidia DGX A100 en nœuds de calcul en réseau, pour un total de 6080 processeurs graphiques.

Une fois pleinement opérationnel, ce superordinateur RSC pourrait bien figurer parmi les dix superordinateurs les plus rapides du monde pour effectuer les calculs massifs nécessaires à la modélisation du langage et de la vision par ordinateur décomposés en trillions de paramètres. On parle ici de trillions d’opérations par seconde, soit un milliard de milliards ou 1018, ou le chiffre 1 suivi de 18 zéros.