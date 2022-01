NFL: cinq paris qui valent le détour

Après un tour éliminatoire tout à fait rocambolesque, la table est mise pour les finales d’association dans la NFL.

Si vous n’êtes pas satisfait de seulement prédire l’issue des deux rencontres prévues, voici cinq paris spécifiques qui pourraient valoir le détour, selon les cotes de la plateforme Mise-o-jeu.

Total de points : Cincinnati c. Kansas City

Personne ne s’attend à une guerre de tranchées ou à un duel défensif entre les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati. La cote de 1,75 pour un total de points supérieur à 54,5 semble particulièrement attrayante pour les parieurs, qui peuvent s’attendre à un concours de touchés entre Joe Burrow et Patrick Mahomes.

Quelle demie?

Les dernières parties éliminatoires de la NFL ont été le théâtre de remontées spectaculaires et de poussées offensives en fin de rencontre. Il est autant avantageux pour le duel entre les Bengals et les Chiefs (2,00) que pour l’affrontement entre les Rams de Los Angeles et les 49ers de San Francisco (1,95) de parier que plus de points seront marqués en deuxième demie que durant les 30 premières minutes du match.

Verges par la passe

Le plan de match des 49ers était simple contre les Packers de Green Bay: faire confiance au jeu au sol pour limiter les erreurs coûteuses de Jimmy Garropolo. Avec les redoutables Jalen Ramsey et Aaron Donald qui guetteront le quart-arrière des Niners, il est difficile d’imaginer que l’équipe franciscanaise ne répliquera pas cette stratégie. La cote offerte par Mise-o-jeu pour un match de moins de 230,5 verges de la part de «Jimmy G», de 1,75, est à considérer.

Duel de receveurs

La recrue Ja’Marr Chase ne cesse d’impressionner pour les Bengals, mais pourra-t-il répéter ses exploits face aux Chiefs?

Le duel proposé par Mise-o-jeu pour le nombre de verges sur réception, qui l’oppose à Tyreek Hill, pourrait être à l’avantage de celui-ci pour une simple raison : la défense des Chiefs sera consacrée à arrêter Chase, tandis que celle des Bengals devra aussi surveiller Travis Kelce, Mecole Hardman et Byron Pringle. Hill est considéré comme négligé par Mise-o-jeu, avec une cote de 1,95.

Plus long placement du match

Les 49ers sont habitués aux duels serrés et à bas pointage. En effet, quatre de leurs cinq derniers affrontements se sont soldés par une différence de six points ou moins. On peut imaginer qu’ils seront souvent prudents en situation de quatrième essai et qu’ils tenteront de maximiser chacune de leurs possessions en inscrivant des placements.

La cote de 1,75 offerte s’ils réussissent plus de 1,5 placement dans la rencontre est ainsi plutôt attrayante pour les parieurs.

