Nickel dans l'air: Marchand refuse que Montréal ait une norme différente de Québec

Bruno Marchand refuse que Montréal ait une norme différente de Québec en ce qui concerne les seuils de nickel dans l’air ambiant.

• À lire aussi - Anomalie à l’incinérateur: rejet de substances chimiques dans l’air

«C’est pas vrai que les citoyens de Québec vont être traités différemment. Dépendamment des positions qu’on va prendre, s’il y a des choses qui sont accordées à Montréal pourquoi pas les accorder à Québec? On verra», a soutenu le maire de Québec, vendredi après-midi, en point de presse.

Le gouvernement Legault veut permettre à l’industrie minière de quintupler la norme d’émission de particules de nickel dans l’air de 14 à 70 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) quotidiennement. La consultation gouvernementale à ce sujet est en cours et elle doit prendre fin le 20 février.

Au cours des derniers jours, une grande confusion a régné au sujet de l’application – ou non – du futur règlement à Montréal qui possède ses propres normes depuis plusieurs décennies. Dans un premier temps, le ministère de l’Environnement a assuré au Journal que la métropole serait soumise au règlement. Or, le gouvernement a rectifié le tir, quelques jours plus tard, en disant que Montréal en serait finalement soustraite.

Le port absent du comité plénier

Vendredi, M. Marchand a également donné des détails sur le comité plénier virtuel organisé par la Ville et qui aura lieu toute la journée du jeudi 3 février. Notons d’abord que le port de Québec a décliné l’invitation de la Ville. «Ils ont refusé. On les invités. Ils ont décidé de ne pas venir compte tenu que ce ne sont pas les opérateurs. C’est leur décision. À eux de présenter les pourquoi», a-t-il fait savoir.

Assurant que cet exercice n’est pas «un show de boucane», le maire a évité de se prononcer au sujet du changement réglementaire projeté par le gouvernement. Il a dit vouloir d’abord écouter les différents groupes invités et a espéré que les conseillers municipaux de Québec pourront parler ensuite d’une même voix sur ce dossier.

«Ce sera un plénier riche et complet. On aura un bel équilibre des points de vue», a-t-il affirmé en évoquant les 11 participants au plénier (voir la liste complète plus bas).

Dans une première réaction, la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a réitéré dans un communiqué de presse «qu’avec son comité plénier, Bruno Marchand fait perdre du temps aux citoyens et aux citoyennes qui se mobilisent bénévolement contre la hausse de la norme sur le nickel».

Liste des participants au comité plénier du 3 févier

Jacob Martin-Malus , sous-ministre adjoint au développement durable et à la qualité de l’environnement, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

, sous-ministre adjoint au développement durable et à la qualité de l’environnement, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; Michèle Bouchard , professeure titulaire au Département de santé environnementale et au travail à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire d’analyse et de gestion des risques toxicologiques ainsi que chercheuse régulière à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal;

, professeure titulaire au Département de santé environnementale et au travail à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire d’analyse et de gestion des risques toxicologiques ainsi que chercheuse régulière à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal; La Ville de Québec;

Le Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale;

La Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale;

L’Ordre des chimistes du Québec;

L’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec;

Les conseils de quartier du Vieux-Limoilou, de Maizerets et de Lairet;

Glencore.

Source : Ville de Québec

À VOIR AUSSI